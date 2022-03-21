Müfret ne demek, TDK'ya göre Müfret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müfret ne demek? Müfret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müfret kelimesi. Peki müfret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müfret nedir, müfret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜFRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müfret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müfret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müfret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Teklik

