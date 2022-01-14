Müfrez ne demek, TDK'ya göre Müfrez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müfrez ne demek? Müfrez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müfrez kelimesi. Peki müfrez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müfrez nedir, müfrez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜFREZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müfrez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müfrez kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müfrez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir bütünden ayrılmış



MÜFREZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Müfrez arsalar.

