Müftülük yolsuzluklarına tepki gösteren imam kalp krizinden öldü

Urfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, köy camisinde imamlık görevinde bulunan 44 yaşındaki Osman Çilenti, müftülükte gördüğü yolsuzluklara tepki gösterince hedef alındı. Hakkında soruşturma açılarak görevinden uzaklaştırılmak istenen Çilenti, Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Burçalık köyündeki camide imam olarak çalışırken ilçe merkezinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişileri yıkama görevi kendisine verildi. Fakat herhangi bir eğitim verilmeyen ve virüsten korunması amacıyla teçhizat tahsis edilmeyen Çilenti, ölülerden koronavirüs kaparak hayatını kaybetti.

"HASTAYKEN DAHİ GÖREVE ÇAĞRILDI"

Osman Çilenti'nin eşi Rahime Çilenti'nin verdiği bilgide, eşinin vefat etmeden 12-13 gün kadar önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir cenazeyi yıkadığını ve bu işlemi gerçekleştirirken teçhizatının tam olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra eşinin, koronavirüse yakalandıktan sonra, karantinadayken dahi müftülük tarafından aranarak cenaze yıkamaya çağrıldığını, müftülükteki görevliye hasta olduğunu söylemesine rağmen kuruma gelmesi için ısrar edildiğini iddia etti.

"KOVİDLİ HASTADAN SAVUNMA İSTEDİLER"

Eşinin koronavirüslü olmasına ve raporlarını göndermesine rağmen müftülüğün kendisinden savunma aldığını ileri süren Çilenti, “Müftülük, çarşamba günü eşimi telefonla arayarak müftülüğe gelemiyorsa telefonla savunma yapmasını istedi. Ben kapının önünde eşimi dinliyordum. Eşim diyordu ki ‘Çok halsizim, konuşacak halim yok.’ Karşıdaki kişi ise ‘Sen konuş, anlat, ben yazarım.’ diyordu. Eşim durumunu anlattı. Eşim o haldeyken ondan savunma aldılar. Eşim zaten psikolojik olarak orada çöktü. Eşim Covid-19’a yakalandığı zaman, zaten seferberlik ilan ettik. Eşim o haldeyken eşimden savunma aldılar. Aynı gün savunmayı eve gönderdiler ve savunmasını imzalattılar. Bu hangi dinde ve insan ahlakında var. Eşim 'telefonla konuşamıyorum' dediği halde savunmasını aldılar. Bir insan hastaysa onu hasta olduğu için idam bile etmezler. Ne ceza verecekseler iyileştikten sonra verselerdi.” ifadelerini kullandı.

"EŞİME PSİKOLOJİK BASKI YAPTILAR"

Eşinin yaşadıklarının ardından üzüntüden kalp krizi geçirdiğini söyleyen Çilenti, “Eşime ‘Sen bu haldeyken bunlar ne yapmaya çalışıyor, hakkını savun’ dediğim zaman bana ‘boş ver’ dedi. Onlara durumunun kötü olduğunu söylemesine rağmen eşime inanmadılar. Eşim ertesi günü ateşi hiç çıkmadı. Evin içerisinde bir süre dolaştı. Hiçbir şeyi yoktu. Odasına geçtikten 10 dakika sonra eşimin bağırmasını duydum. Yanına gittiğimde elleri bağlanmış, ağzı ve gözü açıktı. Zaten kalp masajı yapana kadar eşim orada öldü. Koronavirüsten dolayı insanın nefesi çıkmaz ama eşim bir gün bile nefesinin çıkmadığını söylemedi. Bir kez bile öksürmedi. Sadece ateşi yüksek ve halsizdi. Onlar bu haldeyken savunmasını aldılar. Eşime psikolojik baskı yaptılar. Eşim kalp krizi geçirdi ve vefat etti.” dedi.

"BARİ İYİLEŞMESİNİ BEKLESEYDİLER"

Ölüm döşeğinde eşinden savunmasının alındığını iddia eden Çilenti, “Eşim 35 kilometre uzaklıkta bir köyde görev yapıyordu. Siverek merkezde görev yapmıyordu. 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir insanı cenaze yıkamaya nasıl gönderirler. Her cenaze olduğu zaman şehre gidip gelecek mi? Ardından köye gideceksin, orada olmadığı zaman da tutanak tutacaksın! Bu adam burada mı, değil mi? O tutanağın savunmasını da ölüm döşeğinde alacaksın. ‘Sen ölmeden önce tutanağı imzala, soruşturmanı bir geçir, sonra ölüyorsan öl’ yaptıkları buydu. Başka bir şey değildi. Keşke eşime ceza verselerdi. Onu sürecekler miydi yoksa görevden mi atacaklardı. Kocam iyi olduktan sonra yapsalardı. Ama bir iyileşmesini bekleseydiler sonra ne yapacaklarsa yine yapsalardı." dedi.