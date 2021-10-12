Muganni ne demek, TDK'ya göre Muganni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muganni ne demek? Muganni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muganni kelimesi. Peki muganni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muganni nedir, muganni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUGANNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muganni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muganni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muganni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şarkıcı



MUGANNİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır.

