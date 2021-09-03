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  3. Müge Anlı anlattı, stüdyo da ağızlar açıkta kaldı! 21 yaşındaki genç, 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı! Bu nasıl eğitimci!

Müge Anlı anlattı, stüdyo da ağızlar açıkta kaldı! 21 yaşındaki genç, 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı! Bu nasıl eğitimci!

Müge Anlı'da Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk'ün 60 yaşındaki bir çocuk babası ortaokul öğretmeniyle kaçması ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Kendisinden 40 yaş büyük öğretmeni ile kaçıp 4 gündür haber alınamayan kız için Müge Anlı ve ekibi araştırma çalışmalarına başladı.

Müge Anlı anlattı, stüdyo da ağızlar açıkta kaldı! 21 yaşındaki genç, 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı! Bu nasıl eğitimci!

Müge Anlı'nın 3 Eylül 2021 Cuma günü yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına açıklanan yeni bir gelişme ülke gündemini sarstı. Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk'ün 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evden kaçıp 4 gündür kimseye haber vermemesi ailesini endişelendirirken Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları devam ediyor.

Müge Anlı, yeni sezona büyük ses getirecek bir olayla başladı. 3 Eylül Cuma günü gerçekleşen programda 21 yaşında olan Ülkü Kübra'nın ortaokul öğretmeni olan 60 yaşında 1 çocuğu bulunan bir kişi ile evden kaçması stüdyodaki seyircilerde olmak üzere ekranları başındaki herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı anlattı, stüdyo da ağızlar açıkta kaldı! 21 yaşındaki genç, 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı! Bu nasıl eğitimci!

15 YAŞINDAN BERİ İLŞKİLERİ VARMIŞ

2013 yılından beri ilişkilerinin olduğu öğrenilen ve babasının ortaokul arkadaşı çıkan 60 yaşındaki kişinin ablasının öğretmeni de olduğu belirtildi. Kaçtığı öğretmeniyle evlendiği belirtilen kızın nikah cüzdanını stüdyoda yayınlanması ailesini perişan etti.

Müge Anlı anlattı, stüdyo da ağızlar açıkta kaldı! 21 yaşındaki genç, 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı! Bu nasıl eğitimci!

4 GÜNDÜR HABER YOK

Kendisinden 40 yaş büyük bir kişi ile kaçan ve 4 gündür haber alınamayan Ülkü Kübra'nın olayı için Müge Anlı ve ekibi devreye girip arama çalışmalarını başlatırken stüdyoya gelen ailesi de gözyaşları içinde kızının dönmesi için yalvardı. 

Arama çalışmaları sürerken olayın ilerleyen günlerde yeni bilgilerle gündemde olacağı belirtiliyor.

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