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  3. Müge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!

Müge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!

Müge Anlı'da da günlerdir kayıp ihbarıyla aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in Sarıyer'de yer alan bir ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de resmi sayfasından (İTÜ) bildirdiği Hamit Egemen'in (20) kayıp ilanı tüm Türkiye'yi merakta bırakmıştı. Gencin ailesi, İstanbul'da okuyan oğulları Hamit Egemen'den haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan Egemen'in kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunun kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Kamera kayıtlarındaki ilgi çeken detay polisi harekete geçirdi.

Müge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!

ORMANA YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Yurtta bulunan kamera kayıtlarında dikkatini çeken görüntüler polisi hayrete düşürdü. Kayıtların ayrıntısında, Egemen'in yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla yurt yakınlarındaki ormanlık alana hızlıca gittiği görüldü. Kayıp gencin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü. Ekiplerce ormanda yerde yatan bedenine rastlanan Egemen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Müge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!

Hamit Egemen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hamit Egemen'in ölüm haberi üzerine İTÜ Dayanışması'ndan yapılan açıklamada da "Sıra arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıldığının bilgisini aldık. Üzülerek bu haberi paylaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Müge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!

{TITLE_STRIP}İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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