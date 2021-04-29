Müge Anlı canlı yayın izle, 29 Nisan Perşembe | Müge Anlı son bölüm youtube full izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Nisan Perşembe full izleme linki....

29 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İki çocuğunun annesi kayıp olarak aranıyordu. Sevgilisi ''kayıp, eşi ''kaçtı'' diyordu. 4 çocuk babası Reşit Baş bulundu. Reşit Baş ile telefon görüşmesi yapıldı. Reşit Bey dolandırıldığı için sıkıntı yaşadığını, 700 bin TL parasını kaybettiğini söyledikten sonra bunalıma girdiğini anlattı. Hatun Hanım, yaptığı açıklamalarda Şükran Hanım'ı suçlarken, Şükran Hanım kendisine alınan evin Reşit Bey dolandırılmadan önce alınmış olduğunu, sadece çocuklarının masrafını ödediğini ileri sürdü.

Müberya Hanım, Nurullah Bey ile Lütfiye Hanım’ın ilişkisini Nurullah Bey’in ailesinin bildiğini iddia ettikten sonra emniyetin tüm çalışan kadınları toplayıp götürdüklerini, çıkınca da adliyenin arkasındaki Lütfiye Hanım’ın evine gittiklerini anlattı. 8 yıldır kayıp olan kadının komşusu konuştu...