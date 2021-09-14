Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?Süper Lig'de de forma giyen Khalid Boutaib taraftarla kafa kafaya geldi!Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!''İSKİ'den uyarı! 6 ilçede 13 saat su kesintisi!Yasak Elma 111. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleÖSYM KPSS sonuçları için son saatler! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?13 Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller | 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası hangi illerde yattı?ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS tercih sonuçları açıklandı mı?Yasak Elma'nın yeni sezona damga vuran aldatma sahnesi! İzleyiciler fena kızdı! Tepkilerini sosyal medyada gösterdilerİBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı 2021? İBB yurdu kimlere çıkar?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?

En çok izlenen televizyon programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, dizi versiyonunun geleceği belirtildi. ‘Suçlu’ isimli dizinin başrolünde Nehir Erdoğan yer alacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?

Star Tv ekranlarında yakın dönemde Müge Anlı'nın televizyon programına benzer bir dizi çekilecek. Nehir Erdoğan başrolde ‘Elif’ isimli karakteri canlandıracak. Erdoğan dizide, 'Sessiz Çığlık' isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlenecek.

Reality Show olarak program sunacak olan Elif karakteri bir nevi Müge Anlı’nın gerçekte benzeri olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?

 

Ömer isimli emniyet amirini Erkan Petekkaya’nın canlandıracağı ‘Suçlu’ dizisinde, Müge Anlı’nın programlarında işlediğine benzer şekilde cinayet davası çözmeye çalışılacak. Ömer ve Elif karakterleri cinayetlerin çözüm noktasında bir araya gelecekler.

Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak?

Çok yakında Star TV’de ekrana gelecek olan ‘Suçlu’ dizisi, 03 Medya tarafından çekiliyor.

Dizi şimdiden merak konusu olmuş durumda.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT