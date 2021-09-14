Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Başrol oyuncusu kim olacak? En çok izlenen televizyon programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, dizi versiyonunun geleceği belirtildi. ‘Suçlu’ isimli dizinin başrolünde Nehir Erdoğan yer alacak.

Star Tv ekranlarında yakın dönemde Müge Anlı'nın televizyon programına benzer bir dizi çekilecek. Nehir Erdoğan başrolde ‘Elif’ isimli karakteri canlandıracak. Erdoğan dizide, 'Sessiz Çığlık' isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlenecek. Reality Show olarak program sunacak olan Elif karakteri bir nevi Müge Anlı’nın gerçekte benzeri olacak. Ömer isimli emniyet amirini Erkan Petekkaya’nın canlandıracağı ‘Suçlu’ dizisinde, Müge Anlı’nın programlarında işlediğine benzer şekilde cinayet davası çözmeye çalışılacak. Ömer ve Elif karakterleri cinayetlerin çözüm noktasında bir araya gelecekler. Çok yakında Star TV’de ekrana gelecek olan ‘Suçlu’ dizisi, 03 Medya tarafından çekiliyor. Dizi şimdiden merak konusu olmuş durumda. nehir erdoğanErkan Petekkayatv dizisistar tv