Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Ayşe Altuntaş davasında flaş gelişme

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz bir kayıp olayı işleniyor.

Müge Anlı canlı yayında gelen itiraf tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 41 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş ile cinsel birlikteliğini itiraf eden Mehmet Bey vardı. Mehemt Bey Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Ayşe Altuntaş'ın Yılmaz diye birisiyle de birlikte olduğunu ileri sürdü. Yılmaz Bey ise 5 Eylül Müge Anlı canlı yayınında şok eden iddialarda bulundu.

AYŞE ALTUNTAŞ NASIL ORTADAN KAYBOLDU?

Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Sultangazi'de bulunan evinde markete gidiyorum diyerek evden çok erken saatlerde ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2019'da evden son kez ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet beyle kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra Mehmet bey Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o saatten sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor..

Kızı Fadime Altuntaş ise Müge Anlı'nın programına çıkarak annesinin bulunması için yardım istedi. Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü ve birliktelik yaşadığı evli ve 5 çocuklu Mehmet Bey'in açıklamaları ise dehşete düşürdü...

"PARAYLA CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIK"

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.

Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şoke etti. Teyzesinin torunu hakkında konuşan Mehmet Bey, Ayşe Altuntaş ile parayla cinsel birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

Ayşe Altuntaş ile yasak aşk yaşadıklarını canlı yayında duyuran Mehmet Bey, "Ayşe ile 10 yıldır birlikteydim. Onun bir taksiciyle görüştüğünü öğrenince ormanlık alana götürüp ona bir kaç tokat attım" dedi. Mehmet Bey'in bu açıklaması Müge Anlı olmak üzere tüm izleyenleri fena halde kızdırdı.

MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Altuntaş'ı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen, "Ayşe'nin ölüsü çıkacak" diyerek tüm şüpheleri de üzerine çekti.

Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları kapsamında en son iletişime geçtiği ve canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarının ardından Mehmet Taşdelen gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor...