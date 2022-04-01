Müge Anlı ile Tatlı Sert’e damga vuran olay! Çiftlik yapacağım diyerek 12 kişiyi dolandırdı

ATV ekranlarının çok izlenilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Adem Dolapçı adındaki bir şahıs eski nişanlısı Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

33 MİLYON 302 BİN LİRALIK VURGUN

Adı dolandırıcı olarak anılan Adem Dolapçı'nın her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan mağdur isim Emlak danışmanı Sultan Sarıkaya canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Adem Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığını iddia eden Sultan Sarıkaya, “Resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağımın organizasyon firması vardı. Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu” diye konuştu.

“ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI”

Çiftlik kurulduğunu ve satışın gerçekleştirildiğini söyleyen Sarıkaya, “Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı. Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin iki tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler. Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor. Üzerlerinde bir şey olmadığı için tahsil edemedik. Benim cüzi miktar var ama ortağımın daha fazla alacağı var" ifadelerini kullandı.

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