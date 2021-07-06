Ele aldığı konular ile Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Temmuz 2021 tarihinde sezon finaline girmişti. Hafta içi her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan fenomen programın yeni sezona ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte Müge Anlı ne zaman başlıyor 2021? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularının cevapları...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her sene 1 ay süreyle sezon finali yapmaktadır. 2021 yılında da 2 Temmuz'da ara verilen programın Ağustos ayında yeniden başlaması bekleniyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllar içerisinde milyonlarca insanın en sevdiği program haline geldi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve şüpheli kayıpların bulunduğu programın Ağustos ayında yeni sezona başlayacağı öngörülüyor.

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