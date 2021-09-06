Müge Anlı peşine düştü, kurtuluşu yok! Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim işkence ederek öldürdü? Bakıcı detayı herkesi şaşkına çevirecek!

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni haftaya iki kardeşin cinayeti damga vurdu. Hatay'ın merkeze bağlı Alaattin Mahallesi'nde evlerinde darp edilip işkence edilmiş bir şekilde bulunan 80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin davası gündeme bomba gibi düştü.

8 Ekim 2020 tarihinde Hatay'da yaşanan olayda evde bulunan 83 yaşındaki Hüseyin Şen ve 80 yaşındaki Mehmet Şen'in birisi veya birileri tarafından darp edilip ardından kesici aletlerle işkence gördüğü bilgisi Müge Anlı'da yeni hafta da büyük merak uyandırdı.

BAKICI EMEL CENGİZ'DEN ŞÜPHELENİLİYOR

Yaşanan olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden birisinin 11 gün sonra diğerinin iki buçuk ay sonra hayatını kaybettiği bilinse de olaydaki Emel Cengiz isimli bakıcının olayın ardından kaçması bütün şüpheleri üzerine çekti.

EVDEKİ DETAYLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinden yapılan açıklamada evde boğuşma izlerine rastlansa da Emel Cengiz isimli bakıcının hiçbir ses duymaması ve soğukkanlı davranışları, evde bulunan erkek kardeşlerin dışında başka bir erkeğin DNA'sının bulunması, evin bahçe telinin kesilmesi ve evin kapısının zorlanmaması, hiçbir maddi değeri bulunan eşyanın çalınmaması gibi bulgular izleyenlerin merakını daha da arttırdı.

KIZI, BABASI VE AMCASININ ÖLÜMÜNDE BAKICIYI SUÇLADI

Olayda babası ve amcasını öldüren zanlıyı bulmak için programa gelen Ganime Şen Çırçır, yaşanan olayda evde olan Emel Cengiz'in hiçbir şeyden haberdar olmaması olgusundan ötürü cinayette bir ilişkisi olduğunu düşüncesini Müge Anlı ile paylaştı.

İKİ BAKICININ ANLATTIKLARI ARASINDA FARK VAR

Evin diğer bakıcısı 60 yaşındaki Selvi Uslu ile de konuşan Müge Anlı, o gün evde olmayan bakıcının ifadeleriyle Emel Cengiz'in konuşmaları arasında fark olduğunu canlı yayında izleyicilere açıklarken konuyla ilgili detayların ise ilerleyen günlerde daha da netleşeceğinin bilgisini verildi.