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  3. Müge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Müge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltına alınmıştı. Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve gözaltına alınan kuzeni Mehmet Ali Dayanır, kelepçelenerek sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye götürüldü.

Müge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Konya'da evlerinde oturan 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Müge Anlı'nın programında işlenen olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri geçtiğimiz gün yaptığı operasyonda aralarında çiftin çocuklarının da yer aldığı 24 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.

Müge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANDI

Sezon finali yasa da bu sürecin takibinde olan Müge Anlı ekibi, emniyette işlemleri araştırmak için olay yerine gitti. Programın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüntüler yayınlandı. Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği açıklanmadı.

Müge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, olay yerinin keşfi ve yer gösterilmesi için eve getirildi. A Haber'de yer alan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

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