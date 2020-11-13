Müge Anlı Sevgi İzi nedir? Müge Anlı Sevgi izi başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı, hafta içi yayımlanan programında sık sık Sevgi İzi dövmesini dile getiriyor. Sevgi İzi dövmesi sayesinde kaybolan zihinsel engelli, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan ve yaşlı vatandaşlarımız kolaylıkla bulunuyor. Engelli vatandaşlarımıza yapılan Sevgi İzi dövmesi hizmeti ücretsiz yapılmaktadır. Müge Anlı tarafından ve ekibinin hayata geçirdiği hizmet olan Sevgi İzi hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

SEVGİ İZİ NEDİR?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yasadığı ıstırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ağzı var, dili yok, melek gibi bu insanlar son derece savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.

Yıllardır kayıp insanları yakınlarına kavuşturan, bu alanda övgüyü sonuna kadar hak eden bir isim. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.

SEVGİ İZİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden ailelerin Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adres ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup formu doldurması gerekiyor. Siteden kendilerine bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

NASIL BULUNACAK?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.

BİLGİLER SAKLI KALACAK

Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ

İngiltere'nin West Sussex bölgesinde Alzheimer veya bu tür benzeri hastalığı olan kişilere elektronik kelepçe takılarak GPS yoluyla sürekli takip edilmeleri 2013 yılında denenmeye başlandı. Pilot bölge olarak seçilen bu kentte polis, kayıp vakalarını bu yolla azaltmanın mümkün olabileceğini, kaybolan hastaların da kolaylıkla bulunabileceğini belirterek uygulamaya tam destek verdi.

TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, zihinsel engellilerin kaybolmaları halinde daha kolay bulunmaları için engelli 104 kişinin parmak izinin alındığını bildirdi. Bir belediyemiz ise bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin koluna özel bilezik takma projesini hayata geçirdi.

SEVGİ İZİ'NİN FARKI

Yukarıdaki örneklerin birtakım sıkıntıları doğdu. Örneğin, elektronik kelepçede hastaya suçlu muamelesi yapılabildiği eleştirileri yapıldı. Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin hobisi olan dövmeden yola çıkılarak hayata geçirildi. Şu ana kadar koluna dövme yapılanların hayli mutlu olmaları ise projenin doğruluğunun bir kanıtı.