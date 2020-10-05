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  3. Müge Anlı'da aydınlatıldı! O kafatası Mehmet Ali Koran'a ait çıktı

Müge Anlı'da aydınlatıldı! O kafatası Mehmet Ali Koran'a ait çıktı

Müge Anlı'da aranan ve 10 aydır kayıp olan Mehmet Ali Koran hakkında sıcak gelişme yaşandı. Betty'nin bulduğu kafatası olayı aydınlatıldı. DNA sonucuna göre kemiklerin tersane işçisi Koran'a ait olduğu tespit edildi.

Müge Anlı'da aydınlatıldı! O kafatası Mehmet Ali Koran'a ait çıktı

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu Mehmet Ali Koran'ın bulunması için haftalardır yayına çıkan annesi gözyaşlarına boğuldu. 24 aralık 2019 tarihinde Muğla Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

KEMİKLERİN MEHMET ALİ KORAN'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Müge anlı bugünkü yayında Mehmet Ali Koran hakkında sıcak gelişmeleri aktardı. Adli Tıp Kurumundan gelen DNA sonucu Betty'nin bulduğu kafatasının Koran'a ait olduğunu ortaya çıkardı.

4 GÖZALTI

Araştırmacı Gazeteci Anlı, Mehmet Ali Koran soruşturmasında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlılar bugün Bodrum'da mahkemeye çıkarılacaklar.

Müge Anlı'da aydınlatıldı! O kafatası Mehmet Ali Koran'a ait çıktı

Müge Anlı'da aydınlatıldı! O kafatası Mehmet Ali Koran'a ait çıktı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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