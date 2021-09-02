Müge Anlı'da ortaya çıktı! böyle rezillik ne görüldü ne duyuldu! Sapık 70'lik dede torununa istediği kızı kaçırdı!

Yeni sezon hayatına 70 yaşındaki bir adamın yaptığı rezillik ile başlayan Müge Anlı, yine izleyenleri bu sezonda ekranlara kilitleyecek. Olaylara ilgili çalışmalara başlayan Müge Anlı ve ekibinin kısa zamanda haberi ATV ekranlarına taşıması umuluyor.

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona bomba gibi bir haberle başladı. 70 yaşındaki bir dedenin torununa istemeye gittiği kızı kendisi için kaçırma olayı ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

TORUNUNA İSTEYECEĞİ KIZI KAÇIRDI

Yeni sezona skandal bir olayla başlayan Müge Anlı, ülke gündemini sarsacak bir haberle izleyicileri ekranlara kilitledi. 70 yaşındaki bir dedenin torununun sevdiği ve istediği kızı kendisini için kaçırması izleyicileri şoke etti.

ARAŞTIRMALARA BAŞLANDI

Konuyla ilgili net bir bir bilgi verilmezken olay Türkiye'de gündemin ilk sıralarında yer aldı. Kızın akrabalarının programa çıkıp anlattığı olayla ilgili Müge Anlı araştırma ekibini devreye sokarak konunun aydınlatılması için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili bilgilerin toparlanmasının ardından Müge Anlı'nın canlı yayında olayı ilerleyen günlerde detaylıca anlatması bekleniyor.