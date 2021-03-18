Müge Anlı'da rezalet! Evliyken başkasıyla düğün yapan kadın, eşine 'Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim' dedi

Anne Hacer Altunoğlu, eşinden boşanacağı gün şüpheli şekilde kaybolan oğlu Cengiz Altunoğlu'nu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Günlerdir aranan 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu İstanbul'daki kuzeninde bulundu.

EŞİ, EVLENMEDEN BAŞKASIYLA DÜĞÜN YAPMIŞ

Canlı yayına katılan Altunoğlu'nun anlattıkları ise dehşete düşürdü. Eşi ile 17 yaşında kaçırarak evlendiğini ancak kayınvalidesinin kendisini istemediğini dile getiren genç adam, eşi Derya'nın ona, "Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim" şeklinde mesajlar attığını söyledi. Karısının sevgilisi ile olan görüşmelerini, kendisine attığını iddia edip insan içine çıkacak halinin kalmadığını anlatan Cengiz Altunoğlu, eşinin ayrıca henüz boşanmadan başka bir erkekle düğün yaptığını öne sürdü.

CANLI YAYINDA MESAJLARI OKUDU

Müge Anlı Cengiz Altunoğlu'nun karısının sevgilisiyle olan WhatsApp'taki mesajlaşmalarını canlı yayında okudu. Cengiz Altunoğlu'nun karısının berber yaşadığı erkeğe "Kimsin kardeş sen?" diye mesaj attığını gören Müge Anlı, "İnsan eşinin sevgilisine kardeşim der mi" diyerek kızdı.

EVLİYKEN DÜĞÜN DAVETİYESİ BASTIRMIŞ

Eşi Derya Altunoğlu da canlı yayına katılarak, "Annemin evine 2 tane adam yollayıp eve dönmemi istedi. Kendi bacağına bıçak sokup babama sen yaptın deyip seni suçlarım. Bizi rezil etmek için oraya çıktılar" dedi.