Müge Anlı'da şok haber: O isim tutuklandı!

İstanbul Silivri de 5 kişilik grup define aramak için villa kiraladılar. Bu grup kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan'ın gösterdiği mezarlıkta 3 yıldır define arıyordu. Bu defineyi arayan 5 kişi Rum mezarlığına ulaşmak için 6 metre genişliğinde 120 metre uzunluğunda tünel kazdılar. Daha sonra bu tünelden 3 kişi çıkarken Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri 12 Mart tarihinde gece 03.30 civarında patlama sesi duyduklarını söylüyorlar. Canlı yayına da bağlanan Nur Ahmet Pehlivan iddiaları yalanlarken birçok kişi telefonla yayını arayarak kendisini suçladı.

'SAHTE MEHDİ' TUTUKLANDI

Yaptığı açıklamalarla Müge Anlı ve kayıp gençlerin ailelerini çileden çıkarak sahte mehdi dün akşam saatlarinde tutuklandı.

Yaşanan gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edilince define çetesi lideri 'sahte mehdi' Nur Ahmet Pehlivan gözaltına alındı.

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NELER OLMUŞTU?

İstanbul Silivri de 5 kişilik grup define aramak için villa kiraladılar. Bu grup kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan'ın gösterdiği mezarlıkta 3 yıldır define arıyordu. Bu defineyi arayan 5 kişi Rum mezarlığına ulaşmak için 6 metre genişliğinde 120 metre uzunluğunda tünel kazdılar. Daha sonra bu tünelden 3 kişi çıkarken Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri 12 Mart tarihinde gece 03.30 civarında patlama sesi duyduklarını söylüyorlar. Defineyi bulduktan sonra Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'ün başlarına birileri bir şey mi getirdi? Yoksa kazdıkları tünelde göçük altında mı kaldılar? Ya da defineyi bulup burayı terk mi ettiler? İddialar son bulmuyor. Kendisini 'mehdi' olarak tanıtan ve esrarengiz kazının sır ismi Nur Ahmet Pehlivan ne saklıyor?

İstanbul Silivri'de define bulmak için kazıkları 120 metrelik tünelde kaybolan iki defineci Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den 17 gündür haber alınamıyor. Dün Müge Anlı'nın canlı yayına insanlara kazı çalışmasını, "Ben Mehdiyim, Güçlerim var. Hazineleri görüyorum" diyerek dini istismar ile kandıran Nur Ahmet Pehlivan, salı günkü programda Müge Anlı'yı benim cinlerim var diye tehdit etmişti.Dün canlı yayına bağlanan Nur Ahmet Pehlivan'a Müge Anlı hesap sordu. Nur Ahmet Pehlivan'ın yaptığı açıklamalar ise Müge Anlı dahil herkesi çileden çıkarttı.

Kendisini Mehdi olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs, kaybolan Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Definenin olduğu kapıyı açmak için patlattıktan sonra Enes ve Cemal içeri girdi. Daha sonra ben de geldiğimde Enes ve Cemal'i yerde baygın yatarken gördüm. Yüzlerine su döktüm. Daha sonra soğan ve sarımsak sürdüm. Yanlarına da gaz maskesi bırakıp çıktım. Ertesi gün tünele girdiğimde ikisi de yoktu. 300 sikkelerimi çaldılar. Onları bulun" diyerek hem acılı aileyi de çileden çıkardı.

Bunları söylemek ile de yetinmeyen defineci Nuh Ahmet Pehlivan Müge Anlı'ya "Müge hanım sizle beraber televizyona çıkanlar benim suçsuz olduğumu öğrendiğiniz zaman özür dileyeceksiniz. Ben suçsuzum artı mağdurum. Şuan herkes bir şey çıkıp atabilir ama özür dileyeceksiniz çünkü ben suçsuzum." diyerek herkesi şoke etti.

Geçen gün canlı yayında Müge Anlı'ya haber göndererek tehdit eden defineci Nuh Mehmet "Cinlerim ile konuştum Müge Anlı yayın yapamayacak" demişti. Dün ise canlı yayında Müge Anlı kendisini tehdit eden Ahmet Pehlivan'a "Mehmet bey ben sizi buraya bekliyorum siz gelin inşallah onlar dışarıda olsunlar. İnşallah kayıplarımız bulunsun. Eğer onlar dışarıdalar ise ben onları da bulurum hiç merak etmeyin.

-Bakın benim marifetim izleyicimin sevgisinden ve ilgisinden geliyor. Sizin gibi insanları kandırmak için oradan buradan telefonunuzu kapatın yok yayın yapamazlar...Siz beni tehdit ediyorsunuz aklınızla. Bakın ben her şeye varım. Küfür eder küfür sahibinindir derim. Ama hayatta kabul etmeyeceğim şeylerin başında tehdit gelir. Siz beni aklınız sıra tehdit ettiniz o üç harflilerinizle. Gel sen buraya gör bakalım üç harfli mi dört harfli mi? Gel sen buraya gel. Valla herkesin adının bir harfi var gel sen buraya" açıklamalarını yaparak meydan okudu. Ayrıca Nur Ahmet Pahlivan'ın görünüşünü değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.