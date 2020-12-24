Müge Anlı'da şoke eden olay! Enişte olarak bilinen Ümit Suna'nın kadın olduğu ortaya çıktı

Müge Anlı'da geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümde dolandırıldığını iddia eden Emre Korkmaz'ın yaşadıkları herkesi şok etti.

Korkmaz, evlenmek üzere olduğu Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etti. Evleneceği kişinin 350 bin lirasını alıp eniştesi ile birlikte kaçtığını ifade eden Emre Korkmaz canlı yayında mağdur olduğunu belirtmiş ve yardım istemişti.

Canan Hanım'ı bulmaya çalışan ekipler şaşkına çeviren bir gerçeği de ortaya çıkardı. Korkmaz'ın Canan Hanım'ın eniştesi olarak bildiği Ümit Suna'nın kadın olduğu ortaya çıktı.

"ÜMİT BENİM HALAMIN KIZI"

Ortaya çıkan gerçek karşısında stüdyodaki herkes şaşkına dönerken telefonla bağlanarak gerçekleri açıklayan kişi, 'Ümit benim halamın kızı' demesiyle ağızları açık bıraktı. Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum.' demişti.

MÜGE ANLI ÜMİT SUNA KİMDİR?

Ümit Suna'nın kadın olduğu ve Canan Hanım ile birlikte sahte evlilik yaptığı ortaya çıktı.