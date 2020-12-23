Müge Anlı'da şoke eden olay: 'Eniştem' dediği adam kocası çıktı, yetmedi hamileliğini salçayla gizledi!

Canlı yayındaki dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı. Müge Anlı'nın programına katılan Emre Korkmaz, Ümit isminde bir kişinin karısı Canan'ı 'baldızım' diye tanıtarak kendisiyle evlendirmeye çalıştığını iddia etmişti. Bu çiftten, 350 bin TL dolandırıldığını söyleyen Korkmaz, canlı yayında Ümit Bey ile karşı karşıya geldi.

''KARISIYLA EVLENDİRMEYE KALKTI''

Programa katılan Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını ve Canan- Ümit çifti tarafından 350 bin TL dolandırıldığını söyledi. Eşini 'baldızı' olarak tanıtarak evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ümit isimli kişi de canlı yayınına bağlandı.

Canan Hanım ile olan müstehcen pozları hakkında konuşan Ümit Bey, "Ben şişman bir insanım çok sıcaktı o yüzden" dedi.

Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. 'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI ALTINLARI GERİ İSTEDİ

Müge Anlı, Ümit Bey'e "Madem bu işi kapatmak istiyorsunuz o zaman gönderin altınları bilezikleri bitsin" diyerek bir seçenek sundu.

Ümit Bey, "350 bin TL nereye harcamışlar? Bir nişan yaptılar köyde orkestra tuttu sadece o kadar. Başka ne yapmışlar" şeklinde konuştu. Müge Anlı'nın "Peki bu bilezikler altınlar nerede?" sorusuna Ümit Bey, "Canan'ın şahsi borçları vardı onları ödedi" dedi.

''BENİ DE 25 BİN LİRA DOLANDIRDILAR''

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Özdemir, "Müge Hanım bu kişiler beni de dolandırdı. Ümit ve Canan beni 25 bin lira dolandırdı" dedi.

Ümit Bey ilk önce kendisini tanımıyorum dediği Aslan Özdemir için daha sonra, "Aslan ben sana öyle mi dedim? Tamam şimdi tanıdım" seni demesi dikkat çekti.

Aslan Özdemir, "Aracı vasıtası ile tanıştık. Bunların apart evi varmış. Nişan yaptıktan 1 ay sonra gittim taşınmışlar. Evini, arabanı sat, dükkanını kapat buraya yerleş dediler. Bunlar beni 25-30 bin TL dolandırdılar." dedi.

Ümit Bey, Müge Anlı'nın "Peki Aslan Bey'in bilezikleri nerede?" sorusuna, "O zaman ihtiyacımız vardı kullandık" diyerek cevap verdi.

HAMİLELİĞİNİ SALÇAYLA MI SAKLADI?

Anne Kezban Korkmaz, Müge Anlı canlı yayınında Canan Hanım ile görüşme sağlanacağı sırada, "Kız da sevdi oğlum da sevdi ama öteki adamı ne yapmalı! Kızın annesi diyor ki 'Benim kızım senin oğlundan hamile!' Ben de, 'Canan sen hamileymişin ne oluyor? dedim 'Yok öyle bir şey!' dedi, meğer peçetenin içine salçayla biraz su alıyormuş 'Aybaşıyım' diyormuş buna" sözleri hem Müge Anlı hem de izleyicileri şoke etti.