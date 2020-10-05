Erdoğan Küpeli, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer Tuğba Keleş'i başından tabancayla vurarak öldürmüştü. Müge Anlı'da işlenen cinayette Tuğba Keleş'in ortaya çıkan ses kaydı duyanları şok etti. Ağabeyi, kardeşinin Erdoğan Küpeli tarafından daha önce kaçırılmaya çalışıldığını ve o an yapılan ses kaydını ortaya çıkardı.

Ses kayıtlarında, Erdoğan'ı karşısında gören Tuğba Keleş'in abisini aradığı öğreniliyor. Kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş'in, abisini aradıktan sonra ağlayarak yalvardığı duyuldu. Erdoğan Küpeli'nin ise "Tapıyorum Erdoğan'a diyeceksin" diyerek bağırdığı duyuluyor. Kaydın sonlarında ise Tuğba Keleş abisi tarafından kurtarılıyor.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan Küpeli'nin 2016 yılında Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiası ile gözaltına alındığı öğrenilmişti. Sözleşmeli öğretmen olan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana'daki Kozan Cezaevi'ne konuldu.Küpeli, yargılandığı davada 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 Ekim'de Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurarak öldürdü.