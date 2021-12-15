Meliha Özsu'nun kayıp ihbarı, zaman içerisinde cinayet dosyasına dönüştü. 18 yaşında evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Özsu'nun 6 yıl sonra öldürüldüğü ve cenazesinin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Korkunç vaziyeti öğrenen anne, çareyi Müge Anlı ve ekibine başvurmakta buldu. Peki, Müge Anlı'daki Meliha Özsu cinayeti olayı ne 2021? Meliha Özsu'nun ölümünde babasının parmağı var mı 2021? İşte detaylar...

MÜGE ANLI'DAKİ MELİHA ÖZSU CİNAYETİ OLAYI NE 2021? MELİHA ÖZSU'NUN ÖLÜMÜNDE BABASININ PARMAĞI VAR MI 2021?

Müge Anlı ve ekibi, acılı anneye yardımcı olmak için kolları sıvadı. İncelemelere başlayan asayiş ekipleri, olaya dair korkunç detayları ortaya çıkardı. 18 yaşındayken babasının evinden çıkan Meliha Özsu'nun, silah katledildiği ve vücudunda kesici alet izlerinin de bulunduğu tespit edildi. Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi.

Anne ve babası ayrı olan Meliha'nın cinayetine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Durumun asıl korkunç yanı ise, baba Özsu'nun, yanında kalan kızını hiç merak etmemesi. Baba, oturduğu evden çıkıp bir daha da o eve dönmeyen kızının 6 senedir annesiyle yaşadığını sanıyordu. Bu durumun anneyi iyice şüphelendirmesi, okları baba Özsu'ya çevirdi.

Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiğini stüdyoda açıkça dile getirse de, baba Özsu iddiaların tamamını yalanladı.