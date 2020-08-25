Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş iddia: Şiar'ı Hami öldürdü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç olayında şok iddialar art arda geldi. Nisan ayında evdeki yangında öldüğü öne sürülen 9 yaşındaki Şiar'ın yangından önce mi yangından sonra mı öldüğü tartışmaları devam ediyor.

''CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN EVİ YAKMIŞ OLABİLİRLER''

Gülizar Emanet’in sık sık ev değiştirdiği ortaya çıktı. Görgü tanıkları Gülizar Emanet’in çocuklarını dilendirdiğini, şiddet uyguladığını iddia etti. Bazı komşuları, "Şiar'a sürekli şiddet uyguluyorlardı" iddasında bulunurken, bazı komşuları ise, "Cinayeti gizlemek için evi yakmış olabilirler" dedi.

Anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami'nin yaşadıkları mahallede hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle komşuları tarafından istenmediği ortaya çıktı. İddialara bir destek de Gülüzar Amanet'in teyzesinden geldi.

''HAMİ ŞİAR'IN KAFASINA ODUNLA VURDU''

Gülüzar Amanet'in teyzesi Sevim Taş, canlı yayına bağlanarak 9 bin TL değerindeki bileziğini Hami'nin aldığını söyledi.

Ayrıca Hami'nin kendisine tekme atıp boğazını sıktığını öne sürdü. Sevim Taş'ın en dikkat çeken iddiası ise Hami'nin üvey çocuğu Şiar'a odunla vurduğu iddiası oldu. Taş, "Hami, Şiar'ın kafasına odunla vurduğu için öldü" dedi.

Teyze, Gülüzar Amanet'in kendisine, ''Hami Şiar'ın kafasına odunla vurdu, öldü. Ben de Şiar'ı eve attım, evi yaktım'' dediğini öne sürdü.

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ŞİAR KILIÇ OLAYI NEDİR?

Sakarya'nın Kocali ilçesinde Nisan ayında Şiar Kılıç (9), evde çıkan yangında mahsur kalıp hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun babası Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli oluşu nedeniyle netlik kazanması açısından araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran baba Kılıç oğlunun sır dolu ölümününe ilişkin tüm bildiklerini canlı yayında anlattı.