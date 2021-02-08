Müge Anlı'dan flaş açıklama: İbrahim Paksoy'un çetenin tetikçisi olduğu ortaya çıktı!

Kendisinden 5 yıldır haber alınamayan 37 yaşındaki İbrahim Paksoy'un anne ve ablası Müge Anlı'ya katılarak yardım istemişti. Aile, çocuklarının kaybında İbrahim Paksoy'un kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sema Mantar'ı suçlamıştı.

Günlerdir konuşulan şüpheli kayıpta yeni gelişmeler yaşandı. İbrahim Paksoy'un 2019 yılında hapiste yattığı ortaya çıktı. Ayrıca Paksoy'un yaralama, tefecilik, haraç gibi suçlardan bir çok dosyasının bulunduğu ve savcılık tarafından araması olduğu öğrenildi.

İbrahim Paksoy'un bir çete üyesi olduğunu aktaran Müge Anlı, Paksoy'un çetede tetikçilik yaptığını söyledi. Bu nedenle çete içerisinde infaz edilmiş olabileceği, 5 yıldır ortadan kayıp olmasının da nedeninin bunlar olabileceği ifade edildi.

Anlı, Paksoy'un annesine, ''Eğer infaz edilmediyse, eğer yaşıyorsa zaten televizyonda seni görünce sana ulaşır. Umarım arar. '' dedi.

Acılı anne de, ''Hapiste olması ölmesinden iyi. O gelsin de cezası varsa hapis de yatsın. Ben onu ziyarete giderim'' dedi.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında kahvehanede gerçekleşen silahlı çatışmanın faillerinden biri kendisinden 6 yıldır haber alınmayan İbrahim Paksoy çıktı. Çatışma sonrası İbrahim Paksoy’un firar ettiği iddia edildi. Olay ardından Tire’nin konumu ve 2015’teki olayın ayrıntıları gündeme geldi.

İzmir’de, bir kahvehaneye gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre, Gökçen’de Mübarek’in kahvehanesi diye bilinen mekan, silahlı saldırıya uğradı. Tire- Ödemiş karayolu üzerinde bulunan kahvehaneye özel bir otomobille gelen saldırganlar yanlarında taşıdıkları av tüfekleri ve tabancayla kahvehaneyi dışarıdan yaylım ateşine tuttu. Kahvehaneye hedef gözetmeksizin yaklaşık 20 el ateş eden saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaşarak, gece karanlığında izini kaybettirdi. Üç kişiden ikisi yakalandı, o üçüncü kişinin ise İbrahim Paksoy olduğu iddia ediliyor.