Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"

Sabah kuşağının en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı.

EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE GERİ DÖNDÜ

İlhan isimli kişi, üç çocuğunu ve eşini bırakarak evli olan Aslı isimli kadına kaçtı. İlhan eşi Çiğdem'in hamile olduğunu söylemesi sonrası evine geri döndü.

MÜGE ANLI'YI KIZDIRAN SÖZLER

Dört çocuğunu bırakan Aslı isimli kadın ise yaşananlarla ilgili kendini savundu. İlhan'ın karısıyla mutsuz olduğunu ve o yüzden kendisine geldiğini söyledi. Bu sözler Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, "Her kocamızla mutsuz olduğumuzda sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin? Seni hiç ilgilendirmez" dedi.

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"DAHA ANLATAMADIKLARIMIZ VAR"

Sözlerine devam eden Müge Anlı, İlhan ile Aslı arasında yaşananlara ilişkin olarak, "Daha anlatamadıklarımız var sayın seyirciler tahmin ediyorsunuzdur" diyerek durumun vehametini ortaya koydu. Aşka sonsuz saygısı olduğunu ifade eden Müge Anlı, çocuklarını ve eşlerini bırakan İlhan ile Aslı için "Kedi köpek çiftleşmesi gibi bir şey" benzetmesi yaptı. Herkes şoke oldu.

ORTADA KALDI

İlhan isimli kişi evine dönerken çocuklarını evli biri için bırakan Aslı ortada kaldı. Müge Anlı olayla ilgili olarak "Bu da herkese ders olsun" dedi.