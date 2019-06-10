Müge Turanlı kimdir? Kaç yaşında? Haktan Pak'ın eşi Müge Turanlı Aslen nereli?

Müge Turanlı Haktan Pak'ın ölümü üzerine sosyal medyada bir yazı paylaştı.Peki Müge Turanlı kimdir? Nereli? Detaylar haberimizde...

MÜGE TURANLI KİMDİR?

21 Şubat 1960 tarihinde doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde eğitim aldı.

ESKİ EŞE VEDA MESAJI

Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.

HAKTAN PAK KİMDİR?

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi /Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.