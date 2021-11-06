Muğla Marmaris'te dehşet! Astsubay Haydar Babur intihar etti, boşanma aşamasındaki eşi sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre olay Marmaris ilçesi Armutalan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında sıralarında gerçekleşen olayda Astsubay Haydar Babur (42) bir süre önce boşandığı eşi Y.Ö ile çocuklarının velayeti ve boşanma protokollerinin imzalaması için avukatlık ofisine geldi.

BALKONA ÇIKTI, SİLAH SESİ GELDİ

Belgelerin imzalanmasının ardından Haydar Babur, büronun balkonuna çıktı. Daha sonra ise balkondan silah sesi duyuldu. Bunun üzerine balkona gelen büro çalışanları Babur'u yerde buldular, ardındansa 112'ye haber verdiler.

HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Babur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Babur'un ölmesi üzerine boşanma aşamasındaki eşi Y.Ö. sinir krizi geçirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Babur'un cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan iki çocuğu olduğu öğrenilen Babur'un cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verilecek.