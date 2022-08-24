Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

Feci kaza Marmaris ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Iraklı turistleri safari turu için 66 DC 170 plakalı cip ile yola çıktı.
Aracın sürücüsü Murtaza A. (58) ,dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALILARININ BAZILARININ DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Cenazeler ise savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI
Araç sürücüleri kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.
ARKADAŞLARI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
KAZAYI ANLATTI
Otomobilin sürücüsü Ali K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini dile getirdi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.