Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari aracının yağmurun etkisiyle ıslanan yolda devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Araç sürücüleri ise gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Feci kaza Marmaris ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Iraklı turistleri safari turu için 66 DC 170 plakalı cip ile yola çıktı.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

Aracın sürücüsü Murtaza A. (58) ,dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

YARALILARININ BAZILARININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

Cenazeler ise savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüleri kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

ARKADAŞLARI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

KAZAYI ANLATTI

Otomobilin sürücüsü Ali K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini dile getirdi.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.

Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı

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