AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dua isteyip vatandaşların kurallara uymasını istedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.

Sevgili hemşehrilerim

yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.



Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi.



Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum.



Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. — Yelda Erol Gökcan (@yeldagokcan) November 9, 2020

YELDA EROL GÖKCAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Muğla'da doğan Yelda Erol Gökcan, 44 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Muğla'nın ilk yerel televizyonu olan ŞAH TV'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 2002 yılından beri yürütüyor. 2002 yılında yayın hayatına başlayan gaztede Şah'ın imtiyaz sahibi, sarı basın kartına sahip gazetecidir. Ayrıca ticari hayatına eğitim-iş kolunda da Muğla'nın ilk sürücü kursu olan ŞAH Sürücü Kursu'yla devam ediyor.

Siyasi hayatına ilk olarak 2003 yılında Ak Parti'de başladı.

2004 yerel seçimlerin de Muğla Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi.

2006 yılında İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2007 yılında milletvekili aday adayı oldu.

2009 İl Genel Meclisi Üyesi 3. sıra adayı oldu.

2009-2011 yılları arasında Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.

2011 milletvekili aday adayı oldu.

2014 Menteşe İlçesi Siyasi Hukuk İşler Başkanlığı görevini aldı.

2014 (KASIM) Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeliği'ne seçildi.

Evli ve bir çocuk annesi.

Ak Parti 27. dönem Muğla 2. sıra milletvekili adayıdır.