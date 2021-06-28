Muğla Ula'da orman yangını! Evler boşaltıldı, Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı

Alınan bilgilere göre Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

MUĞLA - FETHİYE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Öte yandan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı, bu kapsamda Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

EVLER BOŞALTILIYOR

Ayrıca, jandarmalar umandan etkilendikleri belirlenen kişileri evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN'DEN AÇIKLAMA

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, " Ula'da çıkan yangın büyümeden müdahale edilerek söndürüldü. Bir evimiz maalesef bir dumana maruz kaldığı için ufak bir müdahaleden sonra rahatladı. " dedi.

Osman Gürün yaptığı açıklamada havanın sıcak olduğu için küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına neden olabileceğini ifade etti.

Başkan Gürün, yangında bir can kaybı olmadığını belirtti. Başkan Gürün, " Şuana kadar evlerde herhangi bir hasar söz konusu olmadı. Ama yanına yaklaştığı için büyük bir telaş var. Vatandaşlar da mümkün olduğu kadar uzakta tutulmaya çalışılıyor" diye konuştu.