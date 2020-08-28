Muğla Valiliği açıkladı! Kentte 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi

Muğla Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındığı belirtildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre son 24 saatte 36 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 245’e yükseldi. Bugün toplam 107 bin 814 test yapılırken, bin 517 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 265 bin 515 oldu. Bugün iyileşen bin 17 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 241 bin 809'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 896 olduğu açıklandı.