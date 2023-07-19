Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 18 Temmuz tarihi itibari ile ekmeğe yüzde 50 zam yapılmıştı, zammı fazla bulan Muğla Valisi harekete geçerek, zammın yüzde 50 indirim yapılmasını sağladı.

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Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 18 Temmuz tarihi itibari ile ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı.

5 liradan 7,5 liraya çıkarılan ekmek fiyatına Muğla Valisi Orhan Tavlı müdahale ederek ekmekteki fiyat artışlarında vatandaşın alım gücüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla İl Ticaret Müdürü Gülşah Savtekin, sürece yönelik yaptığı açıklamada, "Sayın valimizin ekmeğin bu fiyattan satılmaması yönünde bir girişimi oldu. Fırıncılar Muğla merkezde fiyatı 6,5 liraya çektiler. Diğer ekmek türlerine zaten karışılmıyor.

Fakat somun ekmeğin fiyatının, vatandaşın alım gücü de dikkate alınarak 6,5 liraya çekilmesini istedi. Muğla genelinde somun ekmeğin fiyatının makul seviyede sürdürülmesi için Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda ilgili tüm kurumlar gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

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