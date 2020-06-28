İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Muğla'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Muğla'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak kayıtlara geçti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

 

 

Detaylar gelecek...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT