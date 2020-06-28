Muğla'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak kayıtlara geçti. Deprem çevre illerden de hissedildi.
SON DAKİKA ?— BBO News (@bbonewstr) June 28, 2020
Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. pic.twitter.com/NEwP0YzrIA
Detaylar gelecek...
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