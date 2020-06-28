Muğla'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak kayıtlara geçti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

SON DAKİKA ?



Marmaris merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. pic.twitter.com/NEwP0YzrIA — BBO News (@bbonewstr) June 28, 2020

Detaylar gelecek...