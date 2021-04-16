KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdirFahrettin Altun'dan 128 Milyar Dolar yanıtı: Kaybolan bir kuruşumuz dahi yokOn Numara çekiliş sonuçları 16 Nisan 2021 (MPİ)Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm canlı izle| Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm canlı izleSon Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izleGüney Sudan'da aşı skandalı! Son kullanma tarihleri geçti 59 bin doz aşı çöp oldu!Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izleMinik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okunduSeren Serengil hastalığı ile ilgili konuştu, "Beyne oksijen gitmiyor" dedi!Ramo 40. bölüm canlı izle | Ramo final bölümü Show TV canlı izle
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

Muğla'da yaşanan olayda bir Tır, Yanıklar Köprüsü'nün altından geçerken sıkıştı. Tır sürücünün haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, aracı sıkıştığı yerden kurtarırken, sürücü köprü yüksekliğini fark edemediğini söyledi.

Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köprüye sıkışan Tır çekici ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, yüklediği balık yemlerini Yanıklar Mahallesi'nde bulunan balık havuzlarına götürürken Tır, Yanıklar Köprüsü'nün altından geçerken sıkıştı. Köprü altına sıkışan Tır'ın sürücüsünün yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önemlerinin ardından halatla çekiciye bağlanan tır, çekilerek sıkıştığı yerden çıkartıldı. Köprünün yüksekliğini fark etmediği öğrenilen sürücünün kazada yaralanmadığı belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT