Muğla'da akıl almaz kaza! Tır köprüye sıkıştı Muğla'da yaşanan olayda bir Tır, Yanıklar Köprüsü'nün altından geçerken sıkıştı. Tır sürücünün haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, aracı sıkıştığı yerden kurtarırken, sürücü köprü yüksekliğini fark edemediğini söyledi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde köprüye sıkışan Tır çekici ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, yüklediği balık yemlerini Yanıklar Mahallesi'nde bulunan balık havuzlarına götürürken Tır, Yanıklar Köprüsü'nün altından geçerken sıkıştı. Köprü altına sıkışan Tır'ın sürücüsünün yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önemlerinin ardından halatla çekiciye bağlanan tır, çekilerek sıkıştığı yerden çıkartıldı. Köprünün yüksekliğini fark etmediği öğrenilen sürücünün kazada yaralanmadığı belirtildi. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı muğlakazatırtköprü