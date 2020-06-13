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Muğla'da feci kaza! 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde,seyir halindeki aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton direğe çarparak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Haliloğlu'nun (36) tüm kurtarma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'da feci kaza! 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Mehmet Ali Haliloğlu adlı bir vatandaşın kullandığı 48 V 9337 plakalı otomobil Mazı-Bodrum yolu üzerindeki beton direğe çarparak 100 meterelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Haliloğlu'nun (36) tüm kurtarma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

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Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri olay yerine yönlendirildi.



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