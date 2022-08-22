Muğla'da feci kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil birbirine girdi: 4 ölü, 3 yaralı

Muğla’da arı kovanı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Muğla'da feci kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil birbirine girdi: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza Fethiye – Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi. Süleyman Sazboğaz idaresindeki kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 0otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.

Muğla'da feci kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil birbirine girdi: 4 ölü, 3 yaralı

ARICI KIYAFETİ GİYİP MÜDAHALE ETTİLER

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Muğla'da feci kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil birbirine girdi: 4 ölü, 3 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

KAYNAK: İHA

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