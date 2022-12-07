Muğla'da kahrede kaza! Aracıyla uçuruma yuvarlanıp hafif yaranan genç, beklenmedik bir son yaşadı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde aracıyla uçuruma yuvarlanarak hafif yaralanan genç, düşen kayanın altında kalarak hayatını kaybetti

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Muğla'da kahrede kaza! Aracıyla uçuruma yuvarlanıp hafif yaranan genç, beklenmedik bir son yaşadı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiine giden 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu aracının kontrolden çıkması sonrası uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası hafif yaralanan Kalyoncu, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra içler acısı bir son yaşadı.

DÜŞEN KAYANIN ALTINDA KALDI

Kendi çabaları ile aracından çıkan Furkan Kalyoncu, kazanın meydana geldiği yerde bulunan kayanın hareket etmesi sonrasında kayanın altında kaldı. Çevre bulunan diğer vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, Muğla Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Muğla'da kahrede kaza! Aracıyla uçuruma yuvarlanıp hafif yaranan genç, beklenmedik bir son yaşadı

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi morga kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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