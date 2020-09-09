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Muğla'da kaza: 2 ölü

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü bir kişi tarafından kullanıldığı belirtilen otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek motosiklete çarptı.

Muğla'da kaza: 2 ölü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, karşı şeride geçip, motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 01.00 sıralarında, İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı kavşağında meydana geldi. Datça yönünden Marmaris yönüne giden Zekeriya İ. (32) yönetimindeki 06 BKH 692 plakalı otomobil, bölünmüş yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Uğur Özefe (29) ile Fırat Sarıoğlu (27) yaralandı.

Muğla'da kaza: 2 ölü

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Özefe ve Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muğla'da kaza: 2 ölü

Otomobil sürücüsü Zekeriye İ. ile eşi Ayşe İ. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Muğla'da kaza: 2 ölü

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis memuru olduğu ve Balıkesir'de görev yaptığı belirtilen otomobil sürücüsü Zekeriya İ.'nin 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Muğla'da kaza: 2 ölü

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Berna Akkaya
Editör


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