Muğla'da kıyı ablukaya alındı! Bakın tekneden ne çıktı?
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne içerisinde üzerlerinde sarı can yelekleri bulunan bir grup gören güvenlik güçleri harekete geçti. Ardından günübirlik deniz turundan dönen Japon turistler olduğu anlaşıldı.
Bitez Mahallesi'nde Bodrum koylarını gezmek için kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılan yaklaşık 15 kişilik Japon turist kafilesi, fırtınanın çıkmasıyla kıyıya döndü.
Teknede üstlerinde can yelekleriyle görülen Japon turistler, düzensiz göçmen ihbarları konusunda duyarlı olan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerini harekete geçirdi.
Hızla teknenin yanaştığı kıyıyı abluka altına alan ekiplerin incelemesinde üstlerinde can yeleği olan kişilerin Japon turist olduğu anlaşıldı.
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