Muğla'da kıyı ablukaya alındı! Bakın tekneden ne çıktı? Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne içerisinde üzerlerinde sarı can yelekleri bulunan bir grup gören güvenlik güçleri harekete geçti. Ardından günübirlik deniz turundan dönen Japon turistler olduğu anlaşıldı.

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