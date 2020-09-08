İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu olduDiyanet İşleri Başkanlığı Heybeliada'daki pandemi arazisine ilişkin açıklama yaptıKafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda müzik yasak mı?Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek?Finansbank'a "Toplumsal Değer" ödülüTarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltıSoylu duyurdu: Kafe ve restoranlarda müzik yayını yasaklandıDavid ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandı!Japonya’da iktidar partisinin liderlik yarışı başladıMalatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde deprem
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muğla'da mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Muğla'da mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 2 kişi, yürüyüş sırasında mahsur kaldıkları Cennet Koyu'ndan jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kıyıya tekne ile gelerek ikiliyi aldı. Can yelekleri giydirilerek tekneye alınan 2 arkadaş, merkeze götürüldü.

Muğla'da mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 2 kişi, yürüyüş sırasında mahsur kaldıkları Cennet Koyu'ndan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Fethiye'ye tatile gelen Ozan ve Ali Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 2 kişiyi kurtardı. Ekipler, kıyıya tekne ile gelerek ikiliyi aldı. Can yelekleri giydirilerek tekneye alınan 2 arkadaş, merkeze götürüldü.

 

Muğla'da mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT