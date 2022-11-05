Muğla'da operasyon: Tarihi eserler ele geçirildi

Muğla'da İl Jandarma Genel Komutanlığı nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda birçok tarihi eser ele geçirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Muğla'da operasyon: Tarihi eserler ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Milas İlçesi Pınarcık Mahallesinde ikamet eden A.B. isimli şahsın işletmesinde ve K.Ş. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

BİRÇOK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 4 adet antik döneme ait tarihi eser niteliğinde mimari parça, bir adet tarihi eser niteliğinde rezervli parça, bir adet kilise mimarisine ait tarihi eser niteliğinde bezeli mimari parça, 2 adet tarihi eser niteliğinde devşirme yalak, bir adet tarihi eser niteliğinde sütun ve bir adet Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde sütun başı ele geçirildi.

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