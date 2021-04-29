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Muğla'da Sokakta rastgele ateş eden bir vatandaş sonra kendini vurarak intihar etti

Muğla'nın Menteşe ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden bir vatandaş ardından kendini kendini vurarak intihar etti.

Muğla'da Sokakta rastgele ateş eden bir vatandaş sonra kendini vurarak intihar etti

Muğla'nın Menteşe ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından kendini kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, bir mermer firmasında çalıştığı öğrenilen Turgut Ş. isimli şahıs, Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalleli dışarı çıktığında Turgut Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Muğla'da Sokakta rastgele ateş eden bir vatandaş sonra kendini vurarak intihar etti

"ÖNCE SAĞA SOLA ATEŞ ETTİ SONRA KENDİNİ VURARAK İNTİHAR ETTİ"

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Ya sana, ya kendimi sıkacağım" şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 

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