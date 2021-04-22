Yakayı ele verdiler, Kahramanmaraş’ta FETÖ’den aranan 2 kişi yakalandıİlim isminin anlamı nedir, İlim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Diyarbakır'da şüpheli ölüm: Doktorun cansız bedeni park haildeki aracın yanında bulunduSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı, "ara-bul-yok et" stratejisi uygulanacak!Azat isminin anlamı nedir, Azat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Türkiye'de korkutan tablo: Virüs hızla yayılıyor, testlerin pozitiflik oranı 2 ayda 3 katına çıktı!Çocukların rutin aşılama programını salgın sürecinde aksatmayın!Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet şaçtı! Üzerlerine kurşun yağdırdı23 Nisan kutlama mesajları, sözleri 2021| Facebook, Whatsapp için 23 Nisan kutlama mesajlarıArgu isminin anlamı nedir, Argu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Muğla'da su kanalı içine sürüklenmiş 4 tilki yavrusu bulundu

Muğla'da su kanalı içine sürüklenmiş 4 tilki yavrusu bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi kırsal Ağla mahallesinde vatandaşlar tarafından su kanalı içinde sürüklenmiş halde bulunan 4 adet tilki yavrusu bulundu.

Muğla'da su kanalı içine sürüklenmiş 4 tilki yavrusu bulundu

Sağlıklı oldukları görülen 4 Tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından teslim alınırken, bakımları sonrası tekrar doğal ortama bırakılacak. Yetkililer, yaban hayvanlarının yavrularını buldukları yerden almamalarını, yavruların annelerinin yakın bir yerde besin aramak için gittiğini vatandaşların bilmesini istedi. Elle özel bakımla beslenen yavruların doğal yaşam alanlarına bırakıldıklarında büyük zorluklar yaşayacakları uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşların şüphelendikleri bir durum olması durumunda Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçmelerini istediler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Muğla'da su kanalı içine sürüklenmiş 4 tilki yavrusu bulundu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT