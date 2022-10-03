Muğla'da tarla anlaşmazlığı kanlı bitti! Yengesini öldürdü, intihar etti

Alınan bilgilere göre olay Boğalar Mahallesi’nde meydana geldi. H. T. (29) yengesi Döne Türkmen (60) ile tarla meselesi nedeniyle tartışma yaşadıktan sonra dehşet saçtı. H.T. yanında bulunan av tüfeğiyle yengesi Türkmen'i vurarak ağır yaraladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi için hastaneye kaldırıldı. Türkmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI İNTİHAR ETTİ

Seki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de Türkmen'i öldüren H.T.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, H.T.'yi evinin 800 metre uzağındaki kayalık alanda intihar etmiş halde buldu. Hasan Türkmen’in cenazesi cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından, ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.