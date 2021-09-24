Muğla'da vatandaşları isyan ettiren kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Belediyenin kullandığı suda zararlı olan Fekal Koliform tespit edildi

Muğla'da refüjlerdeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların şikayeti üzerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı, MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisinde numune alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MÜÇEMER Su Analiz Laboratuvarında incelene numunelerde şoke eden bir sonuç elde edildi. Hazırlanan rapora göre limit değeri "0" (sıfır) olması gereken suda, İnsan sağlığı için son derece zararlı olan Fekal Koliform değerinin 390 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Sabah