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Muğla'da vatandaşları isyan ettiren kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Belediyenin kullandığı suda zararlı olan Fekal Koliform tespit edildi

Son dakika... Muğla'da kentteki kötü kokunun araştırılması kapsamında alınan refüjleri sulamak amacıyla kullanılan suda hayvan ve insan dışkısından kaynaklanan Fekal Koliform tespit edildi.

Muğla'da vatandaşları isyan ettiren kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Belediyenin kullandığı suda zararlı olan Fekal Koliform tespit edildi

Muğla'da refüjlerdeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların şikayeti üzerine  CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı, MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisinde numune alındı. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MÜÇEMER Su Analiz Laboratuvarında incelene numunelerde şoke eden bir sonuç elde edildi. Hazırlanan rapora göre  limit değeri "0" (sıfır) olması gereken suda,  İnsan sağlığı için son derece zararlı olan Fekal Koliform değerinin 390 olduğu ifade edildi. 

Kaynak: Sabah

Muğla'da vatandaşları isyan ettiren kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Belediyenin kullandığı suda zararlı olan Fekal Koliform tespit edildi Muğla'da vatandaşları isyan ettiren kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Belediyenin kullandığı suda zararlı olan Fekal Koliform tespit edildi

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