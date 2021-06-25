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Muğla'da yangın paniği! Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Orman ve makilik alanda alevler yükseldi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın paniği yaşandı. Ormanlık ve makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Muğla'da yangın paniği! Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Orman ve makilik alanda alevler yükseldi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAKİLİK ALANDA BAŞLAYIP ORMANA SIÇRADI

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisinde Dalaman Açık Cezavevi yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Muğlada yangın paniği! Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Orman ve makilik alanda alevler yükseldi

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Muğlada yangın paniği! Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Orman ve makilik alanda alevler yükseldiMuğlada yangın paniği! Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Orman ve makilik alanda alevler yükseldiMuğlada yangın paniği! Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Orman ve makilik alanda alevler yükseldi

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