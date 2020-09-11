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Muğla'daki turist dolandırıcıları hakim karşısında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yardımcı olmak istedikelrini söyleyerek ATM önündeki yaşlı 5 İngiliz turistin kredi kartlarından 17 bin 370 sterlin (165 bin 700 lira) çekerek dolandıran 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'daki turist dolandırıcıları hakim karşısında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yardımcı olma bahanesiyle ATM önlerinde yaşlı 5 İngiliz turistin kredi kartlarından 17 bin 370 sterlin (165 bin 700 lira) çekerek dolandıran 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'daki turist dolandırıcıları hakiö karşısında

KREDİ KARTINDAN 17 BİN 370 STERLİN ÇEKTİLER

Marmaris ilçe merkezi ve turistik İçmeler Mahallesi'nde 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında 5 İngiliz turist dolandırıldı. 4 kişi, ATM önlerinde yardım etme bahanesiyle Andreas Derksen, James Fredirick Milne, Amber Jade Orley, Phillip Peter Brammer ve Catrine Elizabeth Ploydin'in kredi kartlarından 17 bin 370 sterlin çekti.

Muğla'daki turist dolandırıcıları hakiö karşısında

ÖZEL EKİP KURULDU

Turistler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bulunması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Bölgedeki 40 güvenlik kamerası ile mobese görüntülerini inceleyen özel ekip, şüphelilerin 34 NB 9461 plakalı aracı kullandığını tespit etti. Polis, şüpheliler E.Ü. (17), Y.T. (21), B.D. (23) ve H.T.'yi (23) yakaladı.

Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 4 şüpheliyi, turistler de teşhis etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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