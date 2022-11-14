Muğla'nın menteşe ilçesinde üreticiler Zeytin hasadına başladı

Zeytincilik ile geçimini sağlayan Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki zeytin üreticileri bu yılın hasadını toplamaya başladı.

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Muğla'nın menteşe ilçesinde üreticiler Zeytin hasadına başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde zeytin hasadı başladı.

Zeytincilik ile geçimini sağlayan Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde zeytin hasadı başladı. Muğla'da zeytin üreticileri günlerdir yağış beklediklerini ancak yağış olmadığı ve ürünler olgunlaştığı için değil dökülmeye başladığı için hasada başladıklarını belirttiler.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde zeytincilik yapan Mehmet Kurt," Bizler burada aylardır yağış bekliyoruz ancak yağışlar olmayınca zeytinlerimiz dökülmeye başladı. Aslında zeytinler olgunlaştığı zaman toplanması daha iyi olur ama artık olgunlaşmadan zeytinler dökülmeye başladı. Bu yüzden bu sene bu şekilde toplamaya başladık. Bizler zeytinleri üretiyoruz yağ haline getiriyoruz ama toplu satış yapacak tüccar bulamıyoruz "ifadelerini kullandı.

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