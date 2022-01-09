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Muhabirler Merve Boluğur'un yarasına tuz bastı! O soru bir hayli kızdırdı!

Yeni sevgilisi Erkan Şen ile görüntülenen Merve Boluğur, muhabirlerin sorduğu bir soru karşısında sinirlenerek cevap vermek istemediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün sevgilisi Erkan Şen ile  Arnavutköy'de görüntülendi.

Kahve içip sohbet eden ikili çıkışta sorulan sorulara cevap vermek istemedi.

Muhabirler Merve Boluğur'un yarasına tuz bastı! O soru bir hayli kızdırdı!

"TEKLİF Mİ GELMİYOR?"

Gazetecilerin “Uzun zamandır bir projede yer almıyorsunuz. Teklif mi gelmiyor? Siz mi beğenmiyorsunuz?” sorusuna bir hayli sinirlendi.

Sessizliğini bozan Boluğur,  “Ben hiç konuşmak istemiyorum teşekkür ederim” diyerek oradan uzaklaştı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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