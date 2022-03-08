Muhacir Arabası ne demek, TDK'ya göre Muhacir Arabası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhacir arabası ne demek? Muhacir arabası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhacir arabası kelimesi. Peki muhacir arabası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhacir arabası nedir, muhacir arabası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHACİR ARABASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhacir arabası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muhacir arabası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstü ve yanları örtülü, dört tekerlekli, yaysız araba



MUHACİR ARABASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu kız tenteli muhacir arabasında tanıştığı kıza da benzemiyor değildi.

